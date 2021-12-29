Алекс Топольський розповів, як зробити побачення ідеальним. Про це йдеться на сторінці телеканалу СТБ в Instagram.

В пості показали фото, на якому Алекс Топольський зображений поряд з ведучим шоу «Холостяк» Григорієм Решетніком.

Алекс Топольський поділився секретом, який допомагає йому зробити побачення ідеальним.

«Щоб реально повністю поринути в цю мить, я відпускаю всі свої думки про роботу, минуле і майбутнє, у моїй голові немає негативу, стресу, переживань та решти нісенітниць… Я в цьому моменті з нею, і тільки тоді наші душі співають пісні Боба Марлі під гавайські ноти укулеле!» - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на пост відреагувала і переможниця одного з сезонів шоу "Холостяк" Даша Ульянова.

Зйомки нового сезону романтичного реаліті "Холостяк" уже стартували, однак українці зможуть побачити його лише навесні 2022 року.

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