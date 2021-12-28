32-річний бізнесмен Алекс Топольський, герой нового сезону "Холостяк", вирішив розповісти, де святкуватиме Новий рік і дав кілька порад.

Бізнесмен Алекс Топольський став новим героєм шоу "Холостяк", передає Politeka.net. Прем'єра сезону відбудеться навесні, а поки нова зірка ТБ тільки інтригує своїх підписників в Instagram.

За словами героя шоу, він знаходиться в передчутті нового року, який завжди святкує в колі сім'ї, але не цього разу.

"У передчутті Нового року!🎄 Для мене це особливе свято, яке асоціюється з теплом, затишком, сімейною атмосферою, душевними розмовами.

Хоч, в цьому році, я його буду святкувати поза колом сім'ї, хочу побажати всім возз'єднатися зі своїм генетичним деревом і відсвяткувати по максимуму!

Не соромтеся в цей день, признавайтеся один одному в любові, згадуйте кращі моменти минулого року, посміхайтеся частіше, відчувайте серцем і будьте ласкаві один до одного!❤ ️ ",- написав Алекс Топольський, пішовши цього року проти своїх правил.

"Новий рік - сімейне свято!🌲 🎁 Нехай всі будуть здорові і щасливі! З наступаючим!🍾 🥂 ", "Спасибі за красиве побажання, з наступаючим Новим Роком!🎄 ", "Спасибі) з наступаючим Новим роком❤️❤️", - прокоментували користувачі Мережі.

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