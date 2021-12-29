Алекс Топольский рассказал, как сделать свидание идеальным. Об этом говорится на странице телеканала СТБ в Instagram.

В посте показали фото, на котором Алекс Топольский изображен рядом с ведущим шоу «Холостяк» Григорием Решетником.

Алекс Топольский поделился секретом, который помогает ему сделать свидание идеальным.

«Чтобы реально полностью погрузиться в этот момент, я отпускаю все свои мысли о работе, прошлое и будущее, в моей голове нет негатива, стресса, переживаний и прочей чуши... Я в этом моменте с ней, и только тогда наши души поют песни Боба Марли под гавайские ноты укулеле!"- говорится в сообщении.

Отметим, на пост отреагировала и победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Ульянова.

Съемки нового сезона романтического реалити "Холостяк" уже стартовали, однако украинцы смогут увидеть его только весной 2022 года.

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