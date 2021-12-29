Відома українська співачка і автор пісень Ірина Білик, яку останнім часом не впізнають через надмірне захоплення пластикою, вразила космічним образом.

Як пише Politeka.net, в Instagram 51-річна Ірина Білик опублікувала загадкове фото, на якому позувала в срібному скафандрі і перуці з білих кульок. Особливу увагу привертав яскравий макіяж, який зробив артистку невпізнанною.

"Якби я жила за межами нашої планети, я б виглядала саме так. Як ви думаєте, на інших планетах знають, що таке музика? І чи є у них свої зірки?",- підписала фото Ірина Білик.

У коментарях їй залишили масу теплих слів. Шанувальникам дуже сподобався її образ.

"Ірина, залишайтеся на нашій!) Але думаю, що Ваш голос і пісні слухають і за межами нашої планети", «припускаю, що Іра Білик не є людиною земною. Однозначно, Іра, ти звідти", "Снігова королева, на інших планетах слухають тільки Іру Білик", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Білик похвалилася талантами сина і подарунком, отриманим на святого Миколая: "хлопчик диво".

Як повідомляла Politeka, Білик вивела у світ сина від відомого продюсера.

Також Politeka писала, що Білик в колготках поверх туфель викликала ажіотаж посланням: "у мене відбувся...".