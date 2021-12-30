Як пише Politeka.net, в Instagram 6-річного Табриза, який є сином Ірини Білик від відомого російського продюсера Аслана Ахмадова, з'явилося фото з матір'ю. Незважаючи на юний вік, у хлопчика вже є свій Instagram. Також він є амбассадором дитячого модельного агентства.
На фото Білик постала в рожевій кофті спортивного крою, капюшон якої вона накинула на голову. Образ доповнили жовті окуляри. Варто відзначити, що увагу привернули надто пухкі губи зірки.
У коментарях матері і синові залишили кілька приємних відгуків.
"Які ж ви красиві. Бажаю вам щастя від землі і до неба. Ви його заслужили", «гарненькі», "улюблені", - пишуть користувачі Мережі.
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Зазначимо, що Табриза Білик і Ахмадову народила сурогатна мати. Пара спільно виховувала дитину, але в 2021 році артистка прийняла рішення розлучитися з чоловіком, який більшу частину часу проводив в Росії.
Нагадаємо, що Ірина Білик після розлучення засвітилася з молодим красенем:"захоплююся".
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