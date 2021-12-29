Як пише Politeka.net, в Instagram 31-річний Макс Барських опублікував відео, насмішивши шанувальників. Задоволений артист відкривав величезну пляшку шампанського, підспівуючи різдвяні пісні собі під ніс. Правда, в кінці відео стався конфуз - пляшка відкрилася, а з неї полилося шампанське прямо на стіл, де лежав телефон та інші речі. Барських не стримався і навіть вилаявся на камеру. Втім, настрій йому це не зіпсувало.
"З наступаючими. Happy Holidays", - підписав відео артист.
В коментарях Максу Барських залишили масу кумедних відгуків.
"Навіть шампанське тече", "Це відео зробило мій вечір. З наступаючим", "Це був би не ти, якби воно не потекло», «Лей, лей не шкодуй», «нормальне відерце шампанського», - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що зовсім недавно артист завершив гастрольний тур в США, після якого хотів відпочити.
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