Український виконавець, автор хітів Макс Барських не став чекати Нового року і став святкувати завчасно – кадри з'явилися в його соцмережах.

Як пише Politeka.net, в Instagram 31-річний Макс Барських опублікував відео, насмішивши шанувальників. Задоволений артист відкривав величезну пляшку шампанського, підспівуючи різдвяні пісні собі під ніс. Правда, в кінці відео стався конфуз - пляшка відкрилася, а з неї полилося шампанське прямо на стіл, де лежав телефон та інші речі. Барських не стримався і навіть вилаявся на камеру. Втім, настрій йому це не зіпсувало.

"З наступаючими. Happy Holidays", - підписав відео артист.

В коментарях Максу Барських залишили масу кумедних відгуків.

"Навіть шампанське тече", "Це відео зробило мій вечір. З наступаючим", "Це був би не ти, якби воно не потекло», «Лей, лей не шкодуй», «нормальне відерце шампанського», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що зовсім недавно артист завершив гастрольний тур в США, після якого хотів відпочити.

Нагадаємо, що Макса Барських в обіймах красунь порівняли з відомим літературним персонажем: "нагадує...".

Як повідомляла Politeka, Макс Барських заговорив про особисте життя в Україні.

Також Politeka писала, що Макс Барських в костюмі Адама розповів про свою мрію: "Ух, якраз не вистачало...".