Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко зворушила мережу архівними кадрами, зробленими під час новорічних ранків у дитячому садку.

Як пише Politeka.net, в Instagram "Дизель шоу" з'явилися дитячі фото артистів. Вікторія Булітко теж поділилася кадром, на якому постала в костюмі Сніжинки.

"У новорічному випуску "Дизель Шоу" Вікторія Булітко @bulitka перетворилася на наймилішу білочку. Актриса зізналася, що свого часу їй довелося багато кого зіграти на різних ранках. І не тільки в дитинстві", - пишуть автори аккаунта.

За словами Вікторії Булітко, дитячі святранки переслідували її і в дорослому житті. У дитинстві вона була Сніжинкою, Снігуронькою, принцесою, а також Поросям, Бандиткою і Мочалкою.

У коментарях шанувальники залишили масу теплих слів.

"Яка мила дівчинка", "Тобто на Новий рік нам чекати білочку. Ось так подаруночок", "Чудова дівчинка, сніжинка! З наступаючим Новим Роком та Різдвом!", "Вікуся, ти найкраща", "Щічки! - це щось нереальне", "Така мила дівчинка...І зараз красуня звичайно", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Булітко в халатику підкорила видом на кухні: "Не можна це пропустити".

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