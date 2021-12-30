Як пише Politeka.net, в Instagram "Дизель шоу" з'явилися дитячі фото артистів. Вікторія Булітко теж поділилася кадром, на якому постала в костюмі Сніжинки.
"У новорічному випуску "Дизель Шоу" Вікторія Булітко @bulitka перетворилася на наймилішу білочку. Актриса зізналася, що свого часу їй довелося багато кого зіграти на різних ранках. І не тільки в дитинстві", - пишуть автори аккаунта.
За словами Вікторії Булітко, дитячі святранки переслідували її і в дорослому житті. У дитинстві вона була Сніжинкою, Снігуронькою, принцесою, а також Поросям, Бандиткою і Мочалкою.
У коментарях шанувальники залишили масу теплих слів.
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"Яка мила дівчинка", "Тобто на Новий рік нам чекати білочку. Ось так подаруночок", "Чудова дівчинка, сніжинка! З наступаючим Новим Роком та Різдвом!", "Вікуся, ти найкраща", "Щічки! - це щось нереальне", "Така мила дівчинка...І зараз красуня звичайно", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Булітко в халатику підкорила видом на кухні: "Не можна це пропустити".
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