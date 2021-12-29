Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Євген Клопотенко розповів, як смачно запекти лосося.

"Взяли лосося, запекли, збили жовтки з ігристим вином, змастили лосося, ще трохи підпекли. Дії елементарні, от чесно, але вони призводять до дуже ефектного результату. Назва цього результату: лосось, запечений з соусом сабайон. Відчуття, ніби фея щось там зробила своєю паличкою і перетворила свято на смак", - зазначив Клопотенко.

За його словами, лосося необхідно полити лимоном і посолити, після чого відправити в духовку на 10 хвилин. На паровій бані необхідно підігріти 100 мл ігристого, сіль і два жовтки. Отриману суміш потрібно збивати, поки вона не побіліє і не загусне. Отриманим соусом необхідно полити рибу і відправити в духовку на 5 хвилин.

"Майте на увазі, що у мене досить великий і товстий шматок лосося. Якщо у вас він буде поменше, то і в духовці ви його тримаєте менше часу", - додав Клопотенко.

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