Популярна співачка і актриса Оля Полякова, яка до Нового року випустила сольне святкове шоу, вразила новим образом Снігової королеви.

Як пише Politeka.net, в Instagram 37-річна Оля Полякова опублікувала фото з гримерки, вразивши своїм новим костюмом. Для шоу "Нова Снігова Королева" Полякова вибрала яскраве плаття з воланами і срібну накидку з шипами-бурульками. Волосся артистки було укладено хвилями.

"Дорогі мої! Ну хто був на шоу? #новасніговакоролева? Ділимося враженнями!",- підписала фото зірка.

В коментарях Поляковій залишили масу захоплених слів про її шоу-програму.

"Супер програма, дочці дуже сподобалося, вона вас обожнює, пішла з таким захопленням після вистави", "Найкрасивіша королева", "Шоу вау! Таке яскраве і захоплююче!", "Це було дуже кайфово!", "Творчо, стильно, сучасно, креативно. Велике спасибі всім творцям чудового мюзиклу!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що до Нового року також вийшов фільм, де Оля Полякова зіграла головну роль.

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