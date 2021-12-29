Як пише Politeka.net, в Instagram 37-річна Оля Полякова опублікувала фото з гримерки, вразивши своїм новим костюмом. Для шоу "Нова Снігова Королева" Полякова вибрала яскраве плаття з воланами і срібну накидку з шипами-бурульками. Волосся артистки було укладено хвилями.
"Дорогі мої! Ну хто був на шоу? #новасніговакоролева? Ділимося враженнями!",- підписала фото зірка.
В коментарях Поляковій залишили масу захоплених слів про її шоу-програму.
"Супер програма, дочці дуже сподобалося, вона вас обожнює, пішла з таким захопленням після вистави", "Найкрасивіша королева", "Шоу вау! Таке яскраве і захоплююче!", "Це було дуже кайфово!", "Творчо, стильно, сучасно, креативно. Велике спасибі всім творцям чудового мюзиклу!",- пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що до Нового року також вийшов фільм, де Оля Полякова зіграла головну роль.
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