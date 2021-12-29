Як пише Politeka.net, в Instagram Влад Яма показав свою сім'ю в повному складі. В руках син зірки тримав гарну собаку.

«У 2021 році Ям стало більше. Її звуть Ламба. Вона швидка, непосидюча, розумна, ніжна, непередбачувана, стрибуча і дуже смішна. Так, я до останнього був проти. Бо це величезна відповідальність. У нас з батьками було дві собаки, і, враховуючи графік сімейних роз'їздів по Україні і не тільки, я розумів, що в нашому випадку це практично неможливо», - зізнався Влад Яма.

За словами хореографа, він був непохитний, але опинився в меншості. Тому в підсумку він погодився.

У коментарях шанувальники залишили артисту масу відгуків.

"Рада за вас! Щастя в будинку стане більше! Але і роботи теж", "красунчики", "Такий великий вже", "З поповненням, вона диво", «любов в нашій родині стала ще більше», «яке зворушливо-красиве фото», "Красиве фото!", "Ламба-космос", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Влад Яма заінтригував українців, змусивши губитися в здогадах: "що буде?".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма отримав вердикт лікаря: "сім місяців прямих ефірів не пройшли безслідно...".

Також Politeka писала, що Влад Яма вже привчає свою нову улюбленицю до світського життя:"зірка вечірки".