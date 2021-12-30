Роман Сасанчин, переможець "Голосу країни" і " Голос. Діти", зараз знаходиться разом із дружиною Іванкою в пологовому будинку - у пари ось-ось з'явиться на світ первісток.

19-річний Сасанчин прийняв рішення народжувати разом із дружиною. До останнього він сумнівався щодо партнерських пологів, але опинившись з Іванкою у пологовому будинку 28 грудня, ясно зрозумів, що знаходиться на своєму місці. Судячи з нових "сторіз" дівчини в Instagram, через кілька днів їхня донька ще не народилася, але процес вже запущений.

"Справжні перейми не переплутаєш ні з чим. Я вже переконалася, мої тренувальні, то квіточки були 😅", - повідомила Іванка.

Крім того, дружина переможця "Голосу країни" звернулася до благовірного з питанням: "Ти щасливий?".

До цього Сасанчин розкривав свої відчуття від того, що відбувається, у себе в соцмережі: "Насправді я тільки тепер зрозумів, наскільки це велике щастя, коли ти просто тримаєш свою другу половинку і любов всього свого життя за руку і мрієш почути перший крик своєї дитини".

До речі, пара сподівалася встигнути зустрітися зі своєю донькою до Нового року.

До цього дружина переможця "Голосу країни" розповідала, що їй довелося випити знеболююче і заспокійливе, щоб хоч трохи поспати в пологовому будинку.

Додамо, Роман з Іванкою розписалися кілька тижнів тому. Вони вирішили відкласти пишне весілля до більш підходящих часів.

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