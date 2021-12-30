Роман Сасанчин, победитель "Голосу країни" и "Голос. Діти", сейчас находится вместе с супругой Иванкой в роддоме - у пары вот-вот появится на свет первенец.

19-летний Сасанчин принял решение рожать вместе с женой. До последнего он сомневался насчет партнерских родов, но очутившись с Иванкой в роддоме 28 декабря, ясно понял, что находится на своем месте. Судя по новым "сториз" девушки в Инстаграм, спустя несколько дней их дочка еще не родилась, но процесс уже запущен.

"Настоящие схватки не перепутаешь ни с чем😛. Я уже убедилась, мои тренировочные, то цветочки были 😅", - сообщила Иванка.

Кроме того, жена победителя "Голосу країни" обратилась к благоверному с вопросом: "Ты счастлив?".

До этого Сасанчин раскрывал свои ощущения от происходящего у себя в соцсети: "На самом деле я только теперь понял, насколько это большое счастье, когда ты просто держишь свою вторую половинку и любовь всей своей жизни за руку и мечтаешь услышать первый крик своего ребенка".

К слову, пара надеялась успеть встретиться со своей дочкой до Нового года.

До этого жена победителя "Голосу країни" рассказывала, что ей пришлось выпить обезболивающее и успокоительное, чтобы хоть немного поспать в роддоме.

Добавим, Роман с Иванкой расписались несколько недель назад. Они решили отложить пышную свадьбу до более подходящих времен.

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