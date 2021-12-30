19-летний Сасанчин принял решение рожать вместе с женой. До последнего он сомневался насчет партнерских родов, но очутившись с Иванкой в роддоме 28 декабря, ясно понял, что находится на своем месте. Судя по новым "сториз" девушки в Инстаграм, спустя несколько дней их дочка еще не родилась, но процесс уже запущен.
"Настоящие схватки не перепутаешь ни с чем😛. Я уже убедилась, мои тренировочные, то цветочки были 😅", - сообщила Иванка.
Кроме того, жена победителя "Голосу країни" обратилась к благоверному с вопросом: "Ты счастлив?".
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До этого Сасанчин раскрывал свои ощущения от происходящего у себя в соцсети: "На самом деле я только теперь понял, насколько это большое счастье, когда ты просто держишь свою вторую половинку и любовь всей своей жизни за руку и мечтаешь услышать первый крик своего ребенка".
К слову, пара надеялась успеть встретиться со своей дочкой до Нового года.
До этого жена победителя "Голосу країни" рассказывала, что ей пришлось выпить обезболивающее и успокоительное, чтобы хоть немного поспать в роддоме.
Добавим, Роман с Иванкой расписались несколько недель назад. Они решили отложить пышную свадьбу до более подходящих времен.
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