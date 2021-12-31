Як повідомляє Politeka.net, бек-вокалістка Олега Винника співачка Таюне, яку називаю його "таємною дружиною", поступово робить кроки до своєї сольної кар'єри. У талановитої красуні вже багато власних фанатів, які пильно стежать за її життя. Так, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Таїсія, опублікували відео з її виступу на сцені.
Як видно, Таюне стоїть на сцені і виконує свою пісню "Подруга", прем'єра якої відбулася деякий час назад. Перед глядачами красуня з'явилася в цікавому образі - на ній темна кофтинка з глибоким вирізом і коротка блискуча спідниця. Цей наряд красиво підкреслює стрункі форми і декольте зірки.
У підписі до публікації йдеться: "Подруга". Харків, 17.10.2021". "Красива пісня", "Красуня Таюне", "Пісня "Подруга" чудова, обожнюю", - пишуть в коментарях під відео з Таюне.
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