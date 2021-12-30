Український музикант Артем Мурач, який виступає під псевдонімом Art Demur, вирішив взяти участь у Національному відборі на Євробачення від республіки Сан-Марино.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці eurovision.ua в Instagram повідомили, що молодий український музикант Артем Мурач, який взяв собі сценічний псевдонім Art Demur, вирішив взяти участь у Нацвідборі на "Євробачення-2022" від республіки Сан-Марино.

Справа в тому, що цьогоріч країна вирішила вперше обрати одного кандидата серед європейських артистів та окремо серед музикантів з усього світу.

"У Сан-Марино цього року нововведення: вперше обирають кандидата окремо серед європейських артистів, та окремо – серед молодих музикантів з усього світу", - пояснює Артем Мурач.

Зауважимо, що всі кандидати зійдуться у фіналі. Буде 9 визнаних зірок і 9 нових виконавців, яких оберуть серед іноземців. Співак Артем Мурач став єдиним українцем, хто братиме участь.

Виступ співака у Сан-Марино відбудеться 5 січня 2022 року в театрі Titano. Він заспіває пісню англійською мовою "Season boy", відібрану організаторами для цьогорічного конкурсу.

Реакція українців була неоднозначною: "Goooo🔥🙌", "

Хай щастить🙏🙏🙏🙏", "Запроданець", "Щасти ✊🏻", "Я подумала, що це Панайотов".

Нагадаємо, що цього року організовувати Нацвідбір на Євробачення-2022 буде не телеканал "СБТ" як зазвичай, а "Суспільне". За даними, по телебаченню покажуть тільки фінал відбору. Багатьом українцям це не сподобалося.

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