Співачка Руслана вирішила привітати українців з католицьким Різдвом, яке відзначається 25 грудня, пише Politeka.net.

Зірка розповіла, що заспівала колискову, яка подарує чарівну вібрацію.

"Коли ми спимо, душа мандрує світами, а містком до Сну, до цієї чарівної метаморфози життя є Колискова.

Мелодія. Слово. Спів. Чарівна вібрація Всесвіту 🌌
Саме цю чарівну вібрацію ми хотіли передати своєю колисковою у цю найказковішу пору року.

З Різдвом! ✨ ",- написала зірка в Instagram.

На фото співачка позувала в білій сукні, вигляд у неї здавався загадковим.

За годину публікація зібрала понад 400 лайків.

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"З Різдвом, Руслана", "Божественна ❤️", "з Різдвом", " магія✨ 🎆 🌀", " дуже красиво Руслана👏👏👏👏.Казка", " неймовірно красива😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, нещодавно Руслана заявила, що планує народити чоловікові дитину і вони працюють над цим. За словами співачки, для неї головне в житті - сім'я.

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