Переможниця "Євробачення-2004", українська співачка Руслана розповіла про душу, і поділилася про те, що приготувала для шанувальників на свято.

Співачка Руслана вирішила привітати українців з католицьким Різдвом, яке відзначається 25 грудня, пише Politeka.net.

Зірка розповіла, що заспівала колискову, яка подарує чарівну вібрацію.

"Коли ми спимо, душа мандрує світами, а містком до Сну, до цієї чарівної метаморфози життя є Колискова.



Мелодія. Слово. Спів. Чарівна вібрація Всесвіту 🌌

Саме цю чарівну вібрацію ми хотіли передати своєю колисковою у цю найказковішу пору року.



З Різдвом! ✨ ",- написала зірка в Instagram.

На фото співачка позувала в білій сукні, вигляд у неї здавався загадковим.

За годину публікація зібрала понад 400 лайків.

"З Різдвом, Руслана", "Божественна ❤️", "з Різдвом", " магія✨ 🎆 🌀", " дуже красиво Руслана👏👏👏👏.Казка", " неймовірно красива😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, нещодавно Руслана заявила, що планує народити чоловікові дитину і вони працюють над цим. За словами співачки, для неї головне в житті - сім'я.

Нагадаємо, Руслана несподівано видала, яку ніч вважає справжнім Новим роком

Як повідомляла Politeka, Руслана в білому балахоні вразила українців новим образом

Також Politeka писала, що Руслана в тендітному образі вразила кардинальною зміною іміджу