Відома співачка Джамала, яка нещодавно брала участь у проєкті "Танці з зірками", скоро стане сусідкою Наді Дорофєєвої та сім'ї Монатіка.

Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення.

Так, цього разу артистка прийшла на програму "Світське життя" до Каті Осадчої. Як виявилося, Джамала будує будинок біля Наді Дорофєєвої та Дмитра Монатіка. Артисти живуть в селі, яке знаходиться за 15 хвилин їзди від Києва. Джамала розповіла, на якій стадії зараз будівництво нового будинку.

"Будинок повинен просісти, зараз залитий фундамент. Тобто потрібно почекати десь 2-3 місяці. Ну і далі будемо продовжувати, сподіваюся. От не вистачає місця у квартирі, навіть коли приїхав мій батько, він був на реабілітації після операції 3 місяці. І звичайно, було трохи тісно. А якщо є ще допомога у вигляді няні, то вдома відчуття, що трохи Хрещатик", - розповіла Джамала.

Як відомо, Дмитро Монатік з сім'єю і Надя Дорофєєва з Дантесом живуть по сусідству на околиці села Крюківщина. Будинок сім'ї Монатіка територією 12 соток оцінюють приблизно в 75 тисяч доларів.

А будинок Дорофєєвої (площею 270 кв.м з прилеглою територією 12 соток) з ремонтом в стилі хай-тек коштує приблизно 100 тисяч доларів.

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