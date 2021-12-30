Украинский музыкант Артем Мурач, который выступает под псевдонимом Art Demur, решил принять участие в Национальном отборе на Евровидение от республики Сан-Марино.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице eurovision.ua в Instagram сообщили, что молодой украинский музыкант Артем Мурач, взявший себе сценический псевдоним Art Demur решил принять участие в Нацотборе на "Евровидение-2022" от Республики Сан-Марино.

Дело в том, что в этом году страна решила впервые выбрать одного кандидата среди европейских артистов и отдельно среди музыкантов со всего мира.

"В Сан-Марино в этом году нововведение: впервые выбирают кандидата отдельно среди европейских артистов, и отдельно среди молодых музыкантов со всего мира", - объясняет Артем Мурач.

Обратим внимание, что все кандидаты сойдутся в финале. Будет 9 признанных звезд и 9 новых исполнителей, избранных среди иностранцев. Певец Артем Мурач стал единственным украинцем, кто будет участвовать.

Выступление певца в Сан-Марино состоится 5 января 2022 года в театре Titano. Он споет песню на английском языке "Season boy", отобранную организаторами для нынешнего конкурса.

Реакция украинцев была неоднозначной: "Goooo 🔥🙌 ","Пусть везет 🙏🙏🙏🙏 ", "Запроданец", "Удачи ✊🏻", "Я подумала, что это Панайотов".

Напомним, что в этом году организовывать Нацотбор на Евровидение-2022 будет не телеканал "СБТ", как обычно, а "Суспільне". По данным, по телевидению покажут только финал отбора. Многим украинцам это не понравилось.

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