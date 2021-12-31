Як повідомляє Politeka.net, популярний танцюрист і багаторазовий учасник "Танців з зірками" Дмитро Дікусар у сюжеті програми "Зірковий шлях" розповів, які у нього стосунки з колишніми дружинами хореографом Оленою Шоптенко і співачкою Іриною Білик.

Так, виявилося, що Діма і Алена ще не розвінчані, хоч і розведені вже давно. Він зазначив, що вони з колишньою дружиною вже говорили, що потрібно зайнятися цим питанням. "Одного разу ми вирішили знайти ці документи і щось порішати", - каже артист, і додає, що швидше за все вони з Шоптенко вирішать це питання вже в наступному році.

Що стосується Ірини Білик, то і з нею Дікусар знаходиться в хороших дружніх відносинах. Вони з Ірою навіть разом заспівали на паркеті"Танців з зірками". "Це справжні люди, я їх дуже поважаю, дуже люблю", - каже Дмитро про своїх колишніх дружин. Він також зазначив, що головний секрет таких відносин з Оленою та Іриною, це людяність. А витрачати енергію на якісь суперечки і з'ясування відносин він не хоче.

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