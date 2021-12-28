Известную танцовщицу и хореографа из "Танців з зірками" Алену Шоптенко в шикарном розовом платье заподозрили в беременности.

Как передает Politeka.net, Алена Шоптенко является известной украинской танцовщицей и главным хореографом на проекте "Танці з зірками". Ранее она сама была участницей этого шоу, но показав потрясающий результат и талант получила работу в проекте. Также она является бывшей женой известного танцора и хореографа Дмитрия Дикусара.

Так, на этот раз хореограф опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Алена Шоптенко позирует в шикарном платье нежно-розового цвета. Под фото танцовщица рассказала, что только закончила праздновать свой День Рождения. Стоит отметить, что Алене Шоптенко исполнилось 34 года.

"Только закончила праздновать свой день рождения, как уже готовлюсь к Новому году. Декабрь для меня - всегда о предвкушении", — рассказала Алена Шоптенко.

Поклонники оставили множество комментариев под новыми фото танцовщицы: "Невероятная", "Шикарная", "Огонь", "Алёна, какая Ты прихорошенькая", "Животик или мне кажется", "Милый красивый ангел который спустился с небес умница ты", "Какое восхитительно - воздушное фото".

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