Как сообщает Politeka.net, популярный танцор и многоразовый участник "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар в сюжете программы "Зірковий шлях" рассказал, какие у него отношения с бывшими женами хореографом Аленой Шоптенко и певицей Ириной Билык.

Так, оказалось, что Дима и Алена еще не развенчаны, хоть и разведены уже давно. Он отметил, что они с бывшей женой уже говорили, что нужно заняться этим вопросом. "Однажды мы решили найти эти документы и что-то порешать", - говорит артист, и добавляет, что скорее всего они с Шоптенко решат этот вопрос уже в следующем году.

Что касается Ирины Билык, то и с ней Дикусар находится в хороших дружественных отношениях. Они с Ирой даже вместе спели на паркете "Танців з зірками". "Это настоящие люди, я их очень уважаю, очень люблю", - говорит Дмитрий о своих бывших женах. Он также отметил, что главный секрет таких отношений с Аленой и Ириной, это человечность. А тратить энергию на какие-то споры и выяснения отношений он не хочет.

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