Роман Сасанчин, переможець "Голосу країни" і "Голос. Діти" вийшов на зв'язок після того, як його дружина Іванна народила дитину.

Як передає Politeka.net, 19-річний Роман Сасанчин показав перше фото зі своєю новонародженою дитиною на своїй сторінці в Instagram.

Роман Сасанчин до останнього він сумнівався щодо партнерських пологів, але опинившись з Іванкою у пологовому будинку 28 грудня, ясно зрозумів, що знаходиться на своєму місці.

А вранці 30 грудня Роман Сасанчин показав перше фото зі своєю новонародженою донькою.

"Я щасливий. Дякую Богові за це!» - написав переможець шоу "Голос країни".

Романа Сасанчина масово вітають користувачі Мережі.

"Вітаємо! Нехай росте здоровенька", "Вітаю з народженням принцеси", вітаємо. Щасливої долі", "Молоденький Татко. Вітаю вас", «Поздравляю молодых родителей. Будьте щасливі», "Мої найщиріші!. Бажаю здоров'я, щастя та всього самого найкращого", - пишуть у коментарях.

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