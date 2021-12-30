Роман Сасанчин, победитель "Голосу країни" и "Голос. Діти" вышел на связь после того, как его жена Иванна родила ребенка.

Как передает Politeka.net, 19-летний Роман Сасанчин показал первое фото со своим новорожденным ребенком на своей странице в Инстаграм.

Роман Сасанчин до последнего он сомневался насчет партнерских родов, но очутившись с Иванкой в роддоме 28 декабря, ясно понял, что находится на своем месте.

А утром 30 декабря Роман Сасанчин показал первое фото со своей новорожденной дочкой.

«Я счастлив. Благодарю Бога за это!» - написал победитель шоу «Голос країни».

Романа Сасанчина массово поздравляют пользователи Сети.

«Поздравляем! Пусть растет здоровенькая», «Поздравляю с рождением принцессы», Поздравляем. Счастливой судьбы», «Молоденький папочка. Поздравляю вас», «Поздравляю молодых родителей. Будьте счастливы», "Мои самые искренние!. Желаю здоровья, счастья и всего самого лучшего", - пишут в комментариях.

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