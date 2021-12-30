Как передает Politeka.net, 19-летний Роман Сасанчин показал первое фото со своим новорожденным ребенком на своей странице в Инстаграм.
Роман Сасанчин до последнего он сомневался насчет партнерских родов, но очутившись с Иванкой в роддоме 28 декабря, ясно понял, что находится на своем месте.
А утром 30 декабря Роман Сасанчин показал первое фото со своей новорожденной дочкой.
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Романа Сасанчина массово поздравляют пользователи Сети.
«Поздравляем! Пусть растет здоровенькая», «Поздравляю с рождением принцессы», Поздравляем. Счастливой судьбы», «Молоденький папочка. Поздравляю вас», «Поздравляю молодых родителей. Будьте счастливы», "Мои самые искренние!. Желаю здоровья, счастья и всего самого лучшего", - пишут в комментариях.
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