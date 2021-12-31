Співачка Настя Каменських розповіла, що буде на її святковому столі, і як називають її друзі під час святкувань.

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сайт tv.ua, знаменита українська співачка Настя Каменських у закулісся зйомок новорічного ефіру шоу "Маска" розповіла про те, які страви будуть на її святковому столі, і що з "шкідливої" їжі вона дозволяє собі під час святкувань.

Так, за словами Насті, хоч вона і дотримується правильного харчування, в новорічну ніч на її святковому столі обов'язково буде салат Олів'є. Також співачка зізналася, що любить покуштувати холодцю та іншої "шкідливої" їжі, а ще дозволить собі келих шампанського, але тільки у свята.

"Я теж людина і мені хочеться підтримати компанію", - каже Каменських.

Однак, такі слабкості артистка дозволяє собі вкрай рідко, і зазвичай на свята до друзів приходить зі совою їжею і не вживає алкоголь. Через це друзі жартівливо називають її "зануда". "Я приходжу зі своєю їжею і сиджу твереза - їм зі мною нецікаво", - поділилася Настя.

Нагадаємо, Каменських в надто короткій сукні розлютила порадами: "Дуже вона зациклена на собі...".

Як повідомляла Politeka, Каменських розповіла про новорічний сюрприз Вєрки Сердючки з "мамою": "Ніч буде особливою".

Також Politeka писала, що Каменських заінтригувала виглядом у нескромній міні-сукні: "Ще одна пантера".