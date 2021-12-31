Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сайт tv.ua, знаменитая украинская певица Настя Каменских в закулисья съемок новогоднего эфира шоу "Маска" рассказала о том, какие блюда будут на ее праздничном столе, и что из "вредной" еды она позволяет себе во время празднований.
Так, по словам Насти, хоть она и придерживается правильного питания, в новогоднюю ночь на ее праздничном столе обязательно будет салат Оливье. Также певица призналась, что любит отведать холодца и другой "вредной" еды, а еще позволит себе бокал шампанского, но только в праздники.
"Я тоже человек и мне хочется поддержать компанию", - говорит Каменских.
Однако, такие слабости артистка позволяет себе крайне редко, и обычно на праздники к друзьям приходит со совей едой и не употребляет алкоголь. Из-за этого друзья шутливо называют ее "зануда". "Я прихожу со своей едой и сижу трезвая – им со мной неинтересно", - поделилась Настя.
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Напомним, Каменских в чересчур коротком платье разозлила советами: "Очень она зациклена на себе…".
Как сообщала Politeka, Каменских рассказала о новогоднем сюрпризе Верки Сердючки с "мамой": "Ночь будет особенной".
Также Politeka писала, что Каменских заинтриговала видом в нескромном мини-платье: "Еще одна пантера".