Артистка останнім часом не показує багато особистого в мережі, не говорить про своє життя і дітей, тому шанувальники на фан-акаунтах публікують її кращі пам'ятні кадри.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Анджеліні Джолі, з'явився цікавий кадр, зроблений під час роботи Джолі над одним з її кращих фільмів. Причому шанувальникам запропонували вгадати, з якої саме кінострічки взято цей момент.

Цього разу на фото Анджеліна позувала в елегантній смарагдовій сукні на ґудзиках без принтів і прикрас. А ось яскравий макіяж і помітна обробка знімка змінили її повністю і зробили молодше.

"Який фільм? ❤ 🥰 "- запитують у шанувальників під фото.

Користувачі почали коментувати і міркувати:

"Чарівна красуня, вона б і без фільтрів була хороша; Зелена любов️; чудовий і романтичний образ️❤️; Містер і місіс Сміт; ❤ ️ красива картинка; ❤ ️ особлива краса; Моя прекрасна дружина; Містер і місіс Сміт; я люблю тебе, королівська посмішка😍; класичне фото Містер і місіс Сміт; Казка акули; у неї погляд хижачки; Небезпечна жінка».

Раніше колаж з Джолі сполошив аудиторію-голлівудська зірка відображена в 2009 році, мабуть, знімок був зроблений на якомусь світському заході. На кадрі Анджеліна відображена при повному параді, її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою на губах.

На другому знімку Джолі вже в 2019 році, тут вона теж ошатна. На ній темне вбрання, волосся розпущене і прикрашене милим обідком, а на обличчі більш стриманий макіяж.

Нагадавши, Анджеліна Джолі пограла поглядом, від якого встоять небагато:"чорт візьми".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі раніше була блондинкою, в Мережі спливли несподівані фото: "вона і сама забула".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі блиснула шикарною голлівудською посмішкою, завороживши виглядом:"єдина і неповторна".