Співачка Оля Полякова ось уже сімнадцять років заміжня за бізнесменом Вадимом Буряковським - у їхніх стосунках раніше було багато пристрасті і жорстких сварок, але тепер, схоже, повний штиль.

37-річна Полякова підвела підсумки року, що минає в інтерв'ю журналу Viva!, розповівши, хто і як робить її щасливою. Зірка була максимально відвертою.

За словами Полякової, вона нічого не хотіла б змінювати у власному житті, мовляв, вже давно відчуває себе щасливою. І з'явилося це почуття, коли вона вийшла заміж. Спочатку чоловік "кружляв і вішав на неї бантики", створюючи відчуття тепла, а потім у пари пішли діти, що теж було "феєрично".

"Сьогодні все це є в моєму житті. Мені нема на що скаржитися", - заявила артистка.

До слова, Полякова і Буряковський одружилися менше ніж через рік після знайомства, коли зірка завагітніла старшою донькою Машею. У шлюбі у пари також народилася ще одна дочка Аліса. Вадим старший за свою кохану на 22 роки. Цього літа він відзначив 59-річчя, як і мама співачки.

Чоловік Полякової, як відомо, є великим бізнесменом, володіє заводами і пароплавами, а також продюсує саму артистку. На відміну від Олі, він намагається уникати публічності.

Раніше пара розповідала, як відбулося їх знайомство - звичайно, зі скандалу. Полякову "обманом" запросили на вечірку з нагоди дня народження Буряковського, який про це нічого не знав. Їй сказали, що це благодійний концерт дітям з кардіологічного центру. Співачка закотила істерику, коли побачила, що вечірка аж ніяк не для дітей, а для чоловіків 30+, що зіщулюються на Бентлі. Вадиму тоді вдалося заспокоїти Олю, а надалі пащу від її чар.

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