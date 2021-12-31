Колишня дружина співака Дзідзьо зараз займається розвитком своєї кар'єри, пише Politeka.net. Також красуня активно веде свій Instagram, на який у неї підписані 23,8 тисяч користувачів мережі.
У своєму акаунті Slavia розповідає про творчі успіхи і показує, як відпочиває.
У нових сторіс співачка похвалилася дорогими тарілками, в елітному ресторані, а пізніше постала і сама.
Для виходу Славія вибрала жовтий гольф і жакет, а волосся вона розпустила. На столі поруч з нею стояв напій в келиху.
Орбакайте пропхала 9-річну внучку Пугачової на шоу: "Як колись Христина з Аллою..."
Не стало народної артистки, колеги не знаходять собі місця: "Висловлюємо співчуття"
"Подзвонила Руслана з ультиматумом": Козловський розповів, як Могилевська і Кузьма Скрябін вирішили його долю
Заборона на пересування: до чого Кабмін готує країну, деталі прийнятого документа
Дорога усипана уламками: під Києвом важке ДТП, рух заблоковано
Екс-дружина Дзідзьо вирішила не розповідати, де проведе Новий рік, але лише натякнула, надавши вибір.
"Новий рік я хочу зустріти з: сім'єю / друзями" і " на Новий рік я їду на лижі/ "в літо", - написала Ярослава, давши можливість своїм підписникам проголосувати.
Зазначимо, Slavia і Dzidzio розлучилися в цьому році. Артистка розповіла в інтерв'ю, що чоловік не допомагав їй у розвитку кар'єри, крім того, вона відчувала себе в тіні його творчості.
Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо Slavia поділилася одкровенням про віщі сни
Також Politeka повідомляла, що колишня дружина Дзідзьо Slavia засвітилася з відомим футболістом
А ще Politeka писала, що Dzidzio здивував визнанням, яка жінка йому потрібна після розлучення зі Slavia