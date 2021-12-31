Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина співака Dzidzio (Михайло Хома), показала, як провела час і дала натяки про те, де може опинитися на новій рік.

Колишня дружина співака Дзідзьо зараз займається розвитком своєї кар'єри, пише Politeka.net. Також красуня активно веде свій Instagram, на який у неї підписані 23,8 тисяч користувачів мережі.

У своєму акаунті Slavia розповідає про творчі успіхи і показує, як відпочиває.

У нових сторіс співачка похвалилася дорогими тарілками, в елітному ресторані, а пізніше постала і сама.

Для виходу Славія вибрала жовтий гольф і жакет, а волосся вона розпустила. На столі поруч з нею стояв напій в келиху.

Екс-дружина Дзідзьо вирішила не розповідати, де проведе Новий рік, але лише натякнула, надавши вибір.

"Новий рік я хочу зустріти з: сім'єю / друзями" і " на Новий рік я їду на лижі/ "в літо", - написала Ярослава, давши можливість своїм підписникам проголосувати.

Зазначимо, Slavia і Dzidzio розлучилися в цьому році. Артистка розповіла в інтерв'ю, що чоловік не допомагав їй у розвитку кар'єри, крім того, вона відчувала себе в тіні його творчості.

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