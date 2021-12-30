Роман Сасанчин, переможець "Голосу країни" і "Голос. Діти" розповів в соціальній мережі Instagram про те, як вперше став батьком, викликавши бурхливу реакцію в Instagram.

Як передає Politeka.net, 19-річний Роман Сасанчин розповів, що нарешті став батьком і показав дитину, після того, як був готовий показати нові кадри. Як відомо, молодий чоловік одружився на своїй дівчині Іванні, з якою зустрічався вже давно і тільки через час розповів про їх становище.

"Переможець" Голосу країни-10 " Роман Сасанчин @sasanchyn_official став батьком! Сьогодні у пари Романа та Іванни народилася дівчинка Єлизавета Присоединяйтесь Приєднуйтесь до привітань щасливих батьків з цією неймовірною новиною 👇 🏼 ❤ ️ " - сказано в підписі.

Як і очікувалося, в мережі відреагували зовсім по-різному:

"Яка класна новина👏 👏 👏 😍 😍 😍 вітаю вас, молоді батьки! Щастя у вашій родині!; Ось сам чи що?)😂; На другій фотці виглядає так ніби він сам народжував 😂; навіщо так рано🙈; вітаю ❤️молодих батьків 😍 це таке щастя ❤️; вітаю 😍; вони ще самі такі діти❤️так мило; Тіна буде на християнах?; Можливо, хрещеною мамою буде?); Цікаво йому було важко народжувати?».

Ми раніше писали, що Роман Сасанчин до останнього він сумнівався щодо партнерських пологів, але опинившись з Іванкою у пологовому будинку 28 грудня, ясно зрозумів, що знаходиться на своєму місці.

А вранці 30 грудня Роман Сасанчин показав перше фото зі своєю новонародженою донькою.

"Я щасливий. Дякую Богові за це!» - написав переможець шоу "Голос країни".

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