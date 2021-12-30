Как передает Politeka.net, 19-летний Роман Сасанчин рассказал, что наконец-то стал отцом и показал ребенка, после того, как был готов показать новые кадры. Как известно, молодой человек женился на своей девушке Иванне, с которой встречался уже давно и только через время рассказал об их положении.
«Победитель «Голоса країни-10» Роман Сасанчин @sasanchyn_official стал отцом! Сегодня у пары Романа и Иванны родилась девочка Елизавета 😍 Присоединяйтесь к поздравлениям счастливый родителей с этой невероятной новостью 👇🏼❤️» - сказано в подписи.
Как и ожидалось, в сети отреагировали совершенно по-разному:
«Какая классная новость👏👏👏😍😍😍 поздравляю Вас, молодые родители! Счастья в Вашей семье!; Вот сам что ли?) 😂; На второй фотке выглядит так будто он сам рожал 😂; Зачем так рано🙈; Поздравляю ❤️молодых родителей 😍 это такое счастье ❤️; Приветствую 😍; Они еще сами такие дети❤️так мило; Тина будет на христианах?; Возможно, крестной мамой будет?); Интересно ему было тяжело рожать?».
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Мы ранее писали, что Роман Сасанчин до последнего он сомневался насчет партнерских родов, но очутившись с Иванкой в роддоме 28 декабря, ясно понял, что находится на своем месте.
А утром 30 декабря Роман Сасанчин показал первое фото со своей новорожденной дочкой.
«Я счастлив. Благодарю Бога за это!» - написал победитель шоу «Голос країни».
Напомним, победитель "Голосу країни" Сасанчин отвез жену в роддом и разнервничался: "Это нереально..."
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