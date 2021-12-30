Зірки "Квартал 95" Олена Кравець, Євген Кошовий та Юрій Ткач вже багато років працюють разом, пише Politeka.net. Артисти намагаються зарядити позитивом глядачів, але також і самі "балагурять" за лаштунками. Відповідне відео опублікували в Мережі (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах Олена Кравець стрибала на місці, пізніше з нею станцював Євген Кошовий та Юрій Ткач.
"Включайте 31 грудня 1+1", - написали автори поста.
Кадри веселощів вийшли просто сміховинними і швидко зібрали понад 10 тисяч переглядів.
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"Чекаємо", " Красуня🙌 🙌 🙌. Як же чекаю, і як же❤️❤️❤️","Олена Кравець, ви тут як новорічний зайчик🤭 🐰 😂", " Оленка!!", "Я вами завжди пишаюся)))", "так тримати ❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, у своєму недавньому інтерв'ю Маші Єфросиніній Олена Кравець розповіла, чому пішла з "Жіночого кварталу". За її словами, вона не бачила для себе причин продовження роботи тут, хоча і дуже любить колектив досі. До того ж у неї був занадто завантажений графік.
Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" звернулася до українців за допомогою і розповіла сумні подробиці
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