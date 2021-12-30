Зірки "Квартал 95" Олена Кравець, Євген Кошовий і Юрій Ткач зарядили своїм позитивом прямо за лаштунками - відео з танцями з'явилося в Мережі.

Зірки "Квартал 95" Олена Кравець, Євген Кошовий та Юрій Ткач вже багато років працюють разом, пише Politeka.net. Артисти намагаються зарядити позитивом глядачів, але також і самі "балагурять" за лаштунками. Відповідне відео опублікували в Мережі (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Олена Кравець стрибала на місці, пізніше з нею станцював Євген Кошовий та Юрій Ткач.

"Включайте 31 грудня 1+1", - написали автори поста.

Кадри веселощів вийшли просто сміховинними і швидко зібрали понад 10 тисяч переглядів.

"Чекаємо", " Красуня🙌 🙌 🙌. Як же чекаю, і як же❤️❤️❤️","Олена Кравець, ви тут як новорічний зайчик🤭 🐰 😂", " Оленка!!", "Я вами завжди пишаюся)))", "так тримати ❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, у своєму недавньому інтерв'ю Маші Єфросиніній Олена Кравець розповіла, чому пішла з "Жіночого кварталу". За її словами, вона не бачила для себе причин продовження роботи тут, хоча і дуже любить колектив досі. До того ж у неї був занадто завантажений графік.

Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" звернулася до українців за допомогою і розповіла сумні подробиці

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