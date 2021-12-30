Відомий український співак, лідер гурту " Океан Ельзи "Святослав Вакарчук, який став тренером нового сезону" Голос країни", постраждав через порушення правил.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на "Київ паркувальний", у центрі Києва через неправильну парковку евакуювали машину сім'ї лідера "Океану Ельзи" і тренера проекту "Голос країни" Святослава Вакарчука.

Згідно з повідомленням, це сталося в середу, 29 грудня, приблизно о 12:30. ІНСПЕКЦІЯ З Паркування евакуювала автомобіль, припаркований на смузі громадського транспорту на вул.Великій Васильківській.

"Власник автомобіля виявився членом сім'ї українського виконавця, колишнього народного депутата і лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука",- йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що через кілька годин представник артиста прибув на штрафмайданчик на вулиці Набережно-Луговій, сплатив штраф і забрав машину.

Нагадаємо, що Вакарчук вже сидів у тренерському кріслі "Голосу країни", але згодом вирішив спробувати себе в політиці. У 2019 році Святослава Вакарчука обрали народним депутатом 9-го скликання від створеної ним партії"Голос". Проте вже через рік на брифінгу в Маріїнському парку Вакарчук заявив, що йде з парламенту.

Нагадаємо, Вакарчук пожартував над Дорофєєвою в короткій спідниці, а вона стрибнула на руки до Потапа: "Тащимся...»

Як повідомляла Politeka, улюблениця Вакарчука Соловій показала, що ховає під міні-сукнею: "хто ще..."

Також Politeka писала, що Вакарчук висловив, навіщо після Ради повернувся в "Голос країни": "знаєте, життя вчить..."