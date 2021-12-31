Як пише Politeka.net, в Instagram у 37-річної Ксенії Кошової, яка є дизайнером, з'явилися сторіс з вечірки в стилі фільму "Великий Гетсбі". Жінка позувала в красивій блискучій сукні, яка підкреслила її струнку фігурку. На голові у неї красувалася пов'язка з величезним пером.
Кошова покрутилася біля яскравої фотозони, показавши себе з вигідного ракурсу.
"Верчуся-кручуся", - підписала фото жінка.
На вечірку Ксенія прийшла в супроводі свого зіркового чоловіка. Він був одягнений в строгий чорний костюм. Парочка фотографувалася з друзями і виглядала щасливою.
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Відзначимо, що Ксенія та Євген Кошові одружені з 2007 року. Вони виховують двох дочок - Варвару і Серафиму. На момент знайомства із зіркою «Квартал 95» Ксенія займалася танцями і навіть знялася в кліпі Ель Кравчука на пісню «Божевільна».
Нагадаємо, що Ксенія Кошова засвітила тонку талію, змусивши забути про свою "вагітність".
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А ще Politeka повідомляла, що Ксенія Кошова показала вигини в напівтемряві: фото красуні.