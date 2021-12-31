Дружина популярного українського коміка, зірки "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія вразила виглядом в ефектній сукні в стилі 1920-х років з пір'ям на голові.

Як пише Politeka.net, в Instagram у 37-річної Ксенії Кошової, яка є дизайнером, з'явилися сторіс з вечірки в стилі фільму "Великий Гетсбі". Жінка позувала в красивій блискучій сукні, яка підкреслила її струнку фігурку. На голові у неї красувалася пов'язка з величезним пером.

Кошова покрутилася біля яскравої фотозони, показавши себе з вигідного ракурсу.

"Верчуся-кручуся", - підписала фото жінка.

На вечірку Ксенія прийшла в супроводі свого зіркового чоловіка. Він був одягнений в строгий чорний костюм. Парочка фотографувалася з друзями і виглядала щасливою.

Відзначимо, що Ксенія та Євген Кошові одружені з 2007 року. Вони виховують двох дочок - Варвару і Серафиму. На момент знайомства із зіркою «Квартал 95» Ксенія займалася танцями і навіть знялася в кліпі Ель Кравчука на пісню «Божевільна».

Нагадаємо, що Ксенія Кошова засвітила тонку талію, змусивши забути про свою "вагітність".

Раніше Politeka писала, що Кошовий і Ткач влаштували переполох у нічному клубі: кадри.

А ще Politeka повідомляла, що Ксенія Кошова показала вигини в напівтемряві: фото красуні.