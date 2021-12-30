Як пише Politeka.net, в Instagram Євген Клопотенко поділився своїми клопотами, пов'язаними з приготуваннями до Нового року.

"Я зумів організувати свій час у календарі таким чином, що за два дні до Нового року можу нічого робочого не робити. Це тупо перемога у моєму світі, прям добре на душі. Тому я сьогодні поспав до упору і поїхав на новорічну закупівлю. Походив ринком, помацав продуктики. Зараз доїду додому, закриюся на кухні і до січня вже не вилізу звідти. Придумав готувати цього разу австрійське. Це така моя заморочка, нічого не питайте. Ще нєжданно-нєгаданно багато простояв у затарох. Ото хотів нічого не робити, на, Женю, рішення від всесвіту, будеш нічого не робити у заторах. Тому, котики, тримайте науку: будьте обережними зі своїми бажання і формулюйте їх чітко", - звернувся Клопотенко до шанувальників.

Нагадаємо, що Клопотенко заговорив про сімейні традиції: "забрав у мами...".

Раніше Politeka писала, що Клопотенко назвав страву-прикрасу новорічного столу: рецепт.

А ще Politeka повідомляла, що Євген Клопотенко здивував міркуваннями: "це, чорт візьми, українське...".