Як пише Politeka.net, в Instagram 45-річний Максим Галкін опублікував уривок з новорічної серії серіалу. У картині він зіграв вампіра, який розмовляє французькою мовою. У кадрі артист з'явився в хутряній шапці і жабо.
"Новорічна серія "Вампірів середньої смуги", - підписав відео Галкін.
У коментарях шанувальники артиста залишили йому масу теплих слів. Багатьох вразив французький, на якому в серіалі говорить Галкін.
"Як Максим красиво говорить і шикарно виглядає", "Вау. Несподівано! Для мене це один з кращих серіалів року! І ось в ньому сам Максим знімається))", "Максим, порадували своєю присутністю!", "Максим, ваш французький мене зачарував!",- пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Максим Галкін відомий, в першу чергу, як пародист і телеведучий. Втім, досить часто він бере участь в різних шоу і знімається в кіно.
Нагадаємо, що Галкіна жорстко розкритикували в мережі: "до бабки ходити не треба...".
Раніше Politeka писала, що Галкін зворушив кадрами розваг з дітьми: "ідеальний тато".
А ще Politeka повідомляла, що Галкін і Пугачова покликали в свій замок дітей: «було дуже весело!».