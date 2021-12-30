Відомий російський гуморист і пародист Максим Галкін, який одружений на Аллі Пугачовій, засвітився у відомому російському серіалі про вампірів.

Як пише Politeka.net, в Instagram 45-річний Максим Галкін опублікував уривок з новорічної серії серіалу. У картині він зіграв вампіра, який розмовляє французькою мовою. У кадрі артист з'явився в хутряній шапці і жабо.

"Новорічна серія "Вампірів середньої смуги", - підписав відео Галкін.

У коментарях шанувальники артиста залишили йому масу теплих слів. Багатьох вразив французький, на якому в серіалі говорить Галкін.

"Як Максим красиво говорить і шикарно виглядає", "Вау. Несподівано! Для мене це один з кращих серіалів року! І ось в ньому сам Максим знімається))", "Максим, порадували своєю присутністю!", "Максим, ваш французький мене зачарував!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Максим Галкін відомий, в першу чергу, як пародист і телеведучий. Втім, досить часто він бере участь в різних шоу і знімається в кіно.

Нагадаємо, що Галкіна жорстко розкритикували в мережі: "до бабки ходити не треба...".

Раніше Politeka писала, що Галкін зворушив кадрами розваг з дітьми: "ідеальний тато".

А ще Politeka повідомляла, що Галкін і Пугачова покликали в свій замок дітей: «було дуже весело!».