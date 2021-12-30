Відома українська співачка, автор пісень Ірина Білик, яка в 2021 році розлучилася зі своїм чоловіком і батьком дитини Асланом Ахмадовим, заговорила про розчарування.

Як пише Politeka.net, в Instagram 51-річна Ірина Білик опублікувала неймовірно красиве і ефектне фото. Зірка позувала в сукні з квітів, яка покрила все її тіло. Поруч красувалися квіти, які створювали особливу атмосферу фото.

"Рік, що минає, переконав мене в тому, що "краще менше друзів та краще!". А чи багатьох Ви "друзів" залишили в 2021 році?",- підписала фото зірка, натякнувши на неприємні розставання.

В коментарях Ірині Білик залишили приємні відгуки та компліменти.

"Нереально красиве фото", "Аленька квіточка", "Яка ви чарівна", «Богиня», «чудове фото», «гарного Нового року і вірних друзів", "Ви дуже мудра! Все правильно сказано", "Класна", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що про розставання з чоловіком Білик розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній. За словами артистки, причиною розлучення стала відстань. Після подій на Сході вони з чоловіком стали мало бачитися.

Нагадаємо, що Білик здивувала виглядом в колготках поверх туфель: "У мене відбувся...".

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А ще Politeka повідомляла, що Ірина Білик вразила виглядом у перуці та скафандрі: "Снігова королева".