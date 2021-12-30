Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 51-летня Ирина Билык опубликовала невероятно красивое и эффектное фото. Звезда позировала в платье из цветов, которое покрыло все ее тело. Рядом красовались цветы, которые создавали особую атмосферу фото.
«Уходящий год убедил меня в том, что "Лучше меньше друзей да Лучше!". А многих ли вы "друзей" оставили в 2021 году?», - подписала фото звезда, намекнув на неприятные расставания.
В комментариях Ирине Билык оставили приятные отзывы и комплименты.
«Нереально красивое фото», «Аленький цветочек», «Какая вы волшебная», «Богиня», «Превосходное фото», «Хорошего Нового года и верных Друзей», «Вы очень мудрая! Все правильно сказано», «Классная», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что о расставании с мужем Билык рассказала в интервью Маше Ефросининой. По словам артистки причиной развода стало расстояние. После событий на Востоке они с мужем стали очень мало видеться.
Напомним, что Билык удивила видом в колготках поверх обуви: «У меня состоялся…».
Ранее Politeka писала, что Ирина Билык с большущими губами вывела в свет своего сына Табриза: «Вы его заслужили».
А еще Politeka сообщала, что Ирина Билык поразила видом в парике и скафандре: «Снежная королева».