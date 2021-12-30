Известная украинская певица, автор песен Ирина Билык, которая в 2021 году развелась со своим мужем и отцом ребенка Асланом Ахмадовым, заговорила о разочарованиях.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 51-летня Ирина Билык опубликовала невероятно красивое и эффектное фото. Звезда позировала в платье из цветов, которое покрыло все ее тело. Рядом красовались цветы, которые создавали особую атмосферу фото.

«Уходящий год убедил меня в том, что "Лучше меньше друзей да Лучше!". А многих ли вы "друзей" оставили в 2021 году?», - подписала фото звезда, намекнув на неприятные расставания.

В комментариях Ирине Билык оставили приятные отзывы и комплименты.

«Нереально красивое фото», «Аленький цветочек», «Какая вы волшебная», «Богиня», «Превосходное фото», «Хорошего Нового года и верных Друзей», «Вы очень мудрая! Все правильно сказано», «Классная», - пишут пользователи сети.

Отметим, что о расставании с мужем Билык рассказала в интервью Маше Ефросининой. По словам артистки причиной развода стало расстояние. После событий на Востоке они с мужем стали очень мало видеться.

Напомним, что Билык удивила видом в колготках поверх обуви: «У меня состоялся…».

Ранее Politeka писала, что Ирина Билык с большущими губами вывела в свет своего сына Табриза: «Вы его заслужили».

А еще Politeka сообщала, что Ирина Билык поразила видом в парике и скафандре: «Снежная королева».