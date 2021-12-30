Відомий телеведучий "Україна має талант" і "Холостяк", актор Григорій Решетник, насмішив пародією на Наталію Могилевську, здивувавши глядачів і відомих артистів.

Григорій Решетник - популярний телеведучий, якого полюбили українці, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка вирішив спробувати себе в іншому амплуа. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Григорій Решетник з'явився на сцені шоу "Ліпсінк Баттл", ведучими якого виступили співаки Тіна Кароль і Потап.

Актор виконав на сцені пісню "Я завелась", примірявши образ самої Наталії Могилевської в червоній сукні. Григорій Решетник виглядав смішно, він задирав сукню, і навіть лягав на сцену.

Від подиву Тіна Кароль навіть розкрила рот, а Потап прикрив очі, посміхнувшись.

"Моє 1 січня 2022 💃🏻

Бажаю і вам такого ж😆", - підписав кадри автор поста.

"Ось це я посміялася від душі, спасибі Гришо😂 👍❤️", "Класссс, ви як завжди на висоті) 😂😂😂👏👏👏", "Гришо, ти кращий😂", " Ось це так)", "Бомбита", "Ось це так)", " Гришо, ти супер.😂 ", "Ваууууууу, це дивуєте 😂суперррррр 👏 👏 👏 стільки позитиву🔥 🔥 🔥", " вау! Гриша🔥Ось це розсмішив мене😂деякі рухи візьму на озброєння😇", - прокоментували користувачі Мережі.

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