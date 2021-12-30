Як пише Politeka.net, в Instagram у Даші Хлистун з'явилася серія знімків зі свіжої фотосесії для глянцю. Дівчина втілила в життя образи моделей 1990-х. Стилісти підібрали їй яскраві вбрання, що відображають той час, а також зробили відповідний макіяж і зачіску.
"Даша з 90-х", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.
"Даша! Як можна бути такою красунею?", "Вау, дуже красиво і стильно", «така гарна», «жінка пожежа», «найкрасивіша дівчина в Україні. Що нафарбована, що не нафарбована", "Створювати для тебе образи - було одне задоволення! Крута», "чудова", - пишуть користувачі Мережі.
Орбакайте пропхала 9-річну внучку Пугачової на шоу: "Як колись Христина з Аллою..."
"Я щасливий": у Дмитра Дікусара після Білик і Шоптенко нове кохання
Переможець "Майстер Шеф" повідомив, як змінилося його життя після шоу: "Мені треба годувати..."
Екс-учасник "Холостячки" Андрій Рибак зізнався, від кого у нього горять очі: "Немає нічого кращого..."
Кошовий, Ткач та інші влаштували переполох у нічному клубі: дружина продюсера "Квартал 95" все зняла
Варто відзначити, що після пологів молода матуся дуже швидко повернула свою форму, щоб знову працювати моделлю.
Нагадаємо, що Даша Хлистун в ефектній сукні до п'ят показала тонку талію: "Даша, ти космос".
Раніше Politeka писала, що Даша Хлистун продемонструвала форми після різкого схуднення:"все одно заздрю".
А ще Politeka повідомляла, що Даша Хлистун підкорила образами в леопарді і шкіряному міні.