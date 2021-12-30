Відома українська модель, дружина колишнього "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун, яка нещодавно повернулася в модельний бізнес, підкорила яскравою фотосесією.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Даші Хлистун з'явилася серія знімків зі свіжої фотосесії для глянцю. Дівчина втілила в життя образи моделей 1990-х. Стилісти підібрали їй яскраві вбрання, що відображають той час, а також зробили відповідний макіяж і зачіску.

"Даша з 90-х", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.

"Даша! Як можна бути такою красунею?", "Вау, дуже красиво і стильно", «така гарна», «жінка пожежа», «найкрасивіша дівчина в Україні. Що нафарбована, що не нафарбована", "Створювати для тебе образи - було одне задоволення! Крута», "чудова", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що після пологів молода матуся дуже швидко повернула свою форму, щоб знову працювати моделлю.

Нагадаємо, що Даша Хлистун в ефектній сукні до п'ят показала тонку талію: "Даша, ти космос".

Раніше Politeka писала, що Даша Хлистун продемонструвала форми після різкого схуднення:"все одно заздрю".

А ще Politeka повідомляла, що Даша Хлистун підкорила образами в леопарді і шкіряному міні.