Дружина судді "Танців з зірками" Макса Чмерковського показала, в яких милих нарядах вони з чоловіком готуються зустрічати Новий рік в їхньому будинку в США.

Як пише Politeka.net, вона поділилася новим постом в Instagram.

Як відомо, Макс Чмерковський був головним героєм першого сезону українського "Холостяка". Після цього він переїхав до США, переміг на місцевих "Танцях з зірками" і став одним з членів журі. У 2021 році Чмерковський тимчасово повернувся в Україну, щоб приєднатися до суддів нового сезону "Танців з зірками".

Зараз хореограф знову живе в США зі своєю дружиною Петою Маргатройд і їх маленьким сином. У новому пості Пета поділилася милими домашніми фото з чоловіком.

На знімках парочка позувала в домашніх комбінезонах з різдвяним принтом. Макс і Пета цілувалися на тлі прикрашеної ялинки і виглядали щасливими.

"Цей хлопець...мені не терпиться зустріти Новий рік з тобою", - підписала кадри Пета.

Шанувальники пари тут же відреагували.

"З Новим роком", "чудові", "всього найкращого тобі і твоїй родині в 2022", "така красива пара, а ваші парні піжами зворушливі!", "Краща пара", - пишуть люди.

Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Чмерковський розповів про себе важливу правду.

Як повідомляла Politeka, Максим Чмерковський, покинувши Україну, показав, що зробив зі своєю зовнішністю.

Також Politeka писала, що Чмерковський з "Танців з зірками" вразив прогулянкою на байках зі своїм батьком.