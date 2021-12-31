Як пише Politeka.net, вона поділилася новим постом в Instagram.
Як відомо, Макс Чмерковський був головним героєм першого сезону українського "Холостяка". Після цього він переїхав до США, переміг на місцевих "Танцях з зірками" і став одним з членів журі. У 2021 році Чмерковський тимчасово повернувся в Україну, щоб приєднатися до суддів нового сезону "Танців з зірками".
Зараз хореограф знову живе в США зі своєю дружиною Петою Маргатройд і їх маленьким сином. У новому пості Пета поділилася милими домашніми фото з чоловіком.
На знімках парочка позувала в домашніх комбінезонах з різдвяним принтом. Макс і Пета цілувалися на тлі прикрашеної ялинки і виглядали щасливими.
"Цей хлопець...мені не терпиться зустріти Новий рік з тобою", - підписала кадри Пета.
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Шанувальники пари тут же відреагували.
"З Новим роком", "чудові", "всього найкращого тобі і твоїй родині в 2022", "така красива пара, а ваші парні піжами зворушливі!", "Краща пара", - пишуть люди.
Нагадаємо, суддя "Танців з зірками" Чмерковський розповів про себе важливу правду.
Як повідомляла Politeka, Максим Чмерковський, покинувши Україну, показав, що зробив зі своєю зовнішністю.
Також Politeka писала, що Чмерковський з "Танців з зірками" вразив прогулянкою на байках зі своїм батьком.