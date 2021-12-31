Даша Квіткова, переможниця "Холостяк 9" і дружина ведучого та екс-редактора чоловічого глянцю Микити Добриніна, зробила коханому сюрприз в його день народження.

Так, герой дев'ятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Микита Добринін відзначив 30 грудня своє 34-річчя. Квіткова вирішила підсолодити життя чоловікові й подарувала йому незвичайний торт - відповідні кадри опубліковані в Instagram дівчини, передає Politeka.net.

Даша замовила торт, схожий на айсберг, з блакитною мастикою. На одній з "крижин" - зображення Добриніна, нібито він у спортзалі, без верхнього одягу і з гантелями в руках.

У підписі Квіткова пояснила, чому вибрала такий незвичайний "сюжет" і розкрила тим самим стійкий характер чоловіка.

"Зробили для нас неймовірний торт!!! Микита народився на Чукотці, тому скрізь крижини, а йому все по плечу... Який чоловік... А це всередині 😋 морквяний з горішками", - повідомила Даша.

Зазначимо, Нікітіна Добринін народився 1987 року в смт. Провидіння Чукотського автономного округу. У 1991 році разом з родиною повернувся до рідних Чернівців.

Квіткова єдина з усіх учасниць шоу "Холостяк", кому вдалося після перемоги вийти заміж за героя проекту. Влітку цього року у пари народився син Лев - малюк став первістком для обох.

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