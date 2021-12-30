Даша Квиткова решила честно признаться фанатам в Инстаграм, что сделала ринопластику, причем первые шесть дней даже не хотела рассказывать об этом, чтобы не видеть критику.

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером, а также победительницей проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Благодаря шоу она встретила свою любовь, вышла замуж и стала матерью. Теперь в сети Даша много разного рассказывает о себе.

В этот раз Квитковой удалось удивить - шесть дней она скрывала то, что сделала ринопластику, однако под вечер последнего дня решила высказаться и поведать свою историю.

«Раньше я заполняла ямку на носу филлерами, это было незаметно и я уже не раз говорила об этом. У меня просто хрящи были расположены дальше друг от друга и была ямка, которую я прятала. Решение было принято спонтанно. И вот я подумала: почему я всегда должна ее заполнять?

Вообще я шла на консультацию по поводу груди и решила убить двух зайцев одновременно. Сейчас не болит, я довольна. Операция несложная, послезавтра снимают тейпы. Эдгар Каминский сказал, что разницы никто не заметит, если я решу не рассказывать. Просто оцените уровень моей конспирации. Шесть дней вы ни о чем не догадывались. И если бы я не рассказала до того, как снимут швы – вы бы и не знали. Не хотела говорить, визуально ничего не изменилось, но сегодня настроение было. Не могла молчать и устала скрывать» - высказалась Квиткова.

Ранее жена Никиты Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Даша Квиткова часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. Победительница "Холостяка" решила рассказать о подробностях семейной жизни с Никитой Добрыниным.

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