Даша Квиткова, победительница "Холостяк 9" и жена ведущего и экс-редактора мужского глянца Никиты Добрынина, сделала любимому сюрприз в его день рождения.

Так, герой девятого сезона романтического шоу "Холостяк" Никита Добрынин отметил 30 декабря свое 34-летие. Квиткова решила подсластить жизнь мужу и подарила ему необычный торт - соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм девушки, передает Politeka.net.

Даша заказала торт, похожий на айсберг, с голубой мастикой. На одной из "льдин" - изображение Добрынина, якобы он в спортзале, без верхней одежды и с гантелями в руках.

В подписи Квиткова объяснила, почему выбрала столь необычный "сюжет" и раскрыла тем самым стойкий характер мужа.

"Сделали для нас невероятный торт!!! Никита родился на Чукотке, поэтому везде льдины, а ему все по плечу... Какой муж... А это внутри 😋 Морковный с орешками", - сообщила Даша.

Отметим, Никитина Добрынин родился в 1987 году в пгт. Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в родные Черновцы.

Квиткова единственная из всех участниц шоу "Холостяк", кому удалось после победы выйти замуж за героя проекта. Летом этого года у пары родился сын Лев - малыш стал первенцем для обоих.

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