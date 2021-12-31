Малюк, нагадаємо, народився в серпні. Осадча з Горбуновим вирішили поєднати передноворічну вечірку з хрещенням дитини, і повеселилися на славу. Відповідні кадри опубліковані в Instagram, передає Politeka.net.
Осадча з'явилася на заході в сукні-вишиванці з синім орнаментом, а Горбунов у білій сорочці. Крім фуршету гостей розважали танцями, причому з Дідусем Морозом.
"На хрестинах Данилка почали святкувати прийдешній рік, з подарунками, віршами і танцями. Я дуже вдячна року, що минає, за те, що наша сім'я стала більше і за те, що ми з Данилом встигали все без відриву від роботи. 2022, ми готові до нових звершень!", - йдеться у підписі.
Користувачі кинулися обговорювати побачене та вітати Осадчу з Горбуновим:
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