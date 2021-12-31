Українська ведуча Катя Осадча та її чоловік шоумен Юрій Горбунов закотили цілий банкет з приводу хрещення молодшого сина.

Малюк, нагадаємо, народився в серпні. Осадча з Горбуновим вирішили поєднати передноворічну вечірку з хрещенням дитини, і повеселилися на славу. Відповідні кадри опубліковані в Instagram, передає Politeka.net.

Осадча з'явилася на заході в сукні-вишиванці з синім орнаментом, а Горбунов у білій сорочці. Крім фуршету гостей розважали танцями, причому з Дідусем Морозом.

"На хрестинах Данилка почали святкувати прийдешній рік, з подарунками, віршами і танцями. Я дуже вдячна року, що минає, за те, що наша сім'я стала більше і за те, що ми з Данилом встигали все без відриву від роботи. 2022, ми готові до нових звершень!", - йдеться у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене та вітати Осадчу з Горбуновим:

"😍 😍 😍Нехай Боженька захищає і оберігає Данилка)! Щастя вам безмежного 😍"

"Яка ви, Катю, гарна 😍 😍 😍 останнє фото 🔥 🔥 🔥 відповідального ангела-охоронця Данилу!"

"Яка ви гарна пара, так доповнюєте один одного 🙌 щастя вам і вашій родині❤️"

"Юрі не вистачає такої вишиванки як у Вас"

"🙌 👏Друзі, нехай буде життя казкою"

"У вас три синочка, а я бажаю в 2022 році і лапочку-дочку"

"Катю, треба на Танці з зірками!)"

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