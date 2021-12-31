Известная украинская телеведущая Катя Осадчая решила похвастаться, как ей украсили елочку дома - действительно, очень красиво получилось, новогоднее настроение должно обязательно появиться.

Катя Осадчая вместе с мужем, Юрием Горбуновым, и детьми живут в коттеджном городке “Солнечная долина", сообщает Politeka.net.

На территории дома есть терраса, бассейн и много плодовых деревьев, а внутри - уютная гостиная, камин мягкий диван.

Пара нередко показывает, как проводит семейный отдых. А в этот раз решила добавить праздника, установив красиво украшенную елочку. Катя Осадчая опубликовала кадры в своих сторис Инстаграм.

Елка была декорирована деревянными игрушками, прозрачными шариками, искусственными шишками, и многим другим. А желтые огоньки завораживали своим миганием.

"Спасибо за нашу невероятную елку в этом году", - написала Катя Осадчая.

Примечательно, что семья украсила елку не сама, а пригласила для этого специальных людей, что довольно распространено среди селебрити.

В частности, певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес и шоумен Эктор Хименес-Браво также приглашали в свой дом декораторов, которые справились со своей работой и получили хвалебные отзывы от клиентов.

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