Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной отечественной телеведущей и супругой Юрия Горбунова. Пара живет под Киевом в роскошном особняке и воспитывает двоих сыновей - Даниила и Ивана. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
Звезда на новых сторис показала, как украсила дом к Новому году, засветив интерьер особняка. На первом фото Осадчая продемонстрировала сервировку стола.
"Когда наконец-то дома. Ужин без повода", - написала Осадчая.
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"И достала декор", - написала Катя.
После этого телеведущая уже показала себя и комнату, в которой украсила стол. Звезда отметила, что платье у нее от Андре Тана.
Напомним, известная украинская певица-красотка три года скрывала, что стала бабушкой
Также Politeka сообщала, что Катя Осадчая в платьях с вырезами на интересных местах устроила битву образов
А еще Politeka писала, что лучшая подруга Насти Каменских приодела Осадчую перед Новым Годом