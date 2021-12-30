Катя Осадчая, успешная телеведущая, которая замужем за коллегой Юрием Горбуновым, показала интерьер в их особняке к Новому году.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной отечественной телеведущей и супругой Юрия Горбунова. Пара живет под Киевом в роскошном особняке и воспитывает двоих сыновей - Даниила и Ивана. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

Звезда на новых сторис показала, как украсила дом к Новому году, засветив интерьер особняка. На первом фото Осадчая продемонстрировала сервировку стола.

"Когда наконец-то дома. Ужин без повода", - написала Осадчая.

"И достала декор", - написала Катя.

После этого телеведущая уже показала себя и комнату, в которой украсила стол. Звезда отметила, что платье у нее от Андре Тана.

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