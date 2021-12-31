Украинская ведущая Катя Осадчая и ее муж шоумен Юрий Горбунов закатили целый банкет по поводу крещения младшего сына.

Малыш, напомним, родился в августе. Осадчая с Горбуновым решили соединить предновогоднюю вечеринку с крещением ребенка, и повеселились на славу. Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм, передает Politeka.net.

Осадчая появилась на мероприятии в платье-вышиванке с синим орнаментом, а Горбунов в белой сорочке. Кроме фуршета гостей развлекали танцами, причем с Дедушкой Морозом.

"На крестинах Данилка начали праздновать грядущий год, с подарками, стихами и плясками. Я очень благодарна уходящему году за то, что наша семья стала больше и за то, что мы с Данилом успевали все без отрыва от работы. 2022 мы готовы к новым свершениям!", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное и поздравлять Осадчую с Горбуновым:

"😍😍😍 Пусть Боженька защищает и оберегает Данилку)! Счастья вам безграничного 😍"

"Какая Вы, Катя, красивая 😍😍😍 последнее фото🔥🔥🔥 Ответственного ангела-хранителя Данилу!"

"Какая вы хорошая пара, так дополняете друг друга 🙌 Счастья вам и вашей семье❤️"

"Юре не хватает такой вышиванки как у Вас"

"🙌👏ребята, пусть будет жизнь сказкой"

"У вас три сыночка, а я желаю в 2022 году и лапочку-дочку"

"Катю, надо на Танці з зірками!)"

Напомним, Осадчая хвастнула необычной елкой в их с Горбуновым доме под Киевом

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