Малыш, напомним, родился в августе. Осадчая с Горбуновым решили соединить предновогоднюю вечеринку с крещением ребенка, и повеселились на славу. Соответствующие кадры опубликованы в Инстаграм, передает Politeka.net.
Осадчая появилась на мероприятии в платье-вышиванке с синим орнаментом, а Горбунов в белой сорочке. Кроме фуршета гостей развлекали танцами, причем с Дедушкой Морозом.
"На крестинах Данилка начали праздновать грядущий год, с подарками, стихами и плясками. Я очень благодарна уходящему году за то, что наша семья стала больше и за то, что мы с Данилом успевали все без отрыва от работы. 2022 мы готовы к новым свершениям!", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное и поздравлять Осадчую с Горбуновым:
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