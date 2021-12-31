19-річний молодий тато на сьомому небі від щастя. Пологи, при цьому, були важкими. До лікарні Роман Сасанчин з дружиною потрапили ввечері 28 грудня і тільки через кілька днів їх дочка з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину. Іванка, після того, як відійшла від операції, розповіла про це в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Дівчина показала, як виглядає після пологів, емоційно звернувшись до українок:

"Я зараз, як японець, вся набрякша. Звертаюся до всіх жінок, які народжували без епідуралки, ви героїні!!! Пережити ці перейми - це треба мати багато сил, мене вистачило на шість годин і я благала, щоб мене знеболили", - заявила дружина Сасанчина.

Після пологів Іванка деякий час провела в реанімації - операція пройшла благополучно і дівчину вже перевели в звичайну палату.

"Я зараз в реанімації, але чекаю, зараз прийде Рома, і мене переведуть в палату і я нарешті зможу обійняти донечку, я не бачу її від 1 години і сумую страшно. Вже пробувала вставити, болить, але знеболюючі допомагають", - повідомила дівчина.

До речі, переможець "Голосу країни" весь цей час перебував поруч з дружиною (крім часу в операційній, звичайно) - Роман відразу налаштувався на партнерські пологи і виконав свою обіцянку.

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