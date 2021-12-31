19-летний молодой папочка на седьмом небе от счастья. Роды, при этом, были тяжелыми. В больницу Роман Сасанчин с женой попали вечером 28 декабря и только спустя несколько дней их дочка появилась на свет путем кесарева сечения. Иванка, после того, как отошла от операции, рассказала об этом в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Девушка показала, как выглядит после родов, эмоционально обратившись к украинкам:

"Я сейчас, как японец, вся опухла. Обращаюсь ко всем женщинам, которые рожали без эпидуралки, вы героини!!! Пережить эти схватки - это надо иметь много сил, меня хватило на шесть часов и я умоляла, чтобы меня обезболили", - заявила жена Сасанчина.

После родов Иванка некоторое время провела в реанимации - операция прошла благополучно и девушку уже перевели в обычную палату.

"Я сейчас в реанимации, но жду, сейчас придет Рома, и меня переведут в палату и я наконец смогу обнять дочечку, я не вижу ее от 1 часа и скучаю страшно. Уже пробовала вставить, болит, но обезболивающие помогают", - сообщила девушка.

К слову, победитель "Голосу країни" все это время находился рядом с женой (кроме времени в операционной, конечно) - Роман сразу настроился на партнерские роды и сдержал свое слово.

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