Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці "Танців з зірками" з'явилися фотографії суддів та учасників останнього проекту телешоу.
На першому фото були Влад Яма з дружиною лілією і сином Леоном. На другому фото вже стояли Макс Чмерковський з дружиною Петою, дочкою і батьками. На третьому фото позував Артур Логай з сім'єю. На четвертому знімку з'явилася співачка Ліда Лі, яка була одна. На наступному фото були учасники "Танців з зірками" Юрій Мєшков, Анна Кереліна та інші. А ось Ольга Харлан, фехтувальниця і олімпійська чемпіонка, була з коханим Луїджі Самале, які вирішили зустріти свята в Нью-Йорку. Далі були Юрій Горбунов з Катею Осадчою, а на останньому фото з'явилися Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов, які вирушили на зимові канікули до Вашингтона, США.
"Вітаємо вас і Ваші родини з новорічними святами! Миру, злагоди та міцного здоров'я.️
Зустрічайте Новий 2022 разом з телеканалом 1 + 1!", - було написано під фото.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Ой! А у мене теж така новорічна піжамка!", "Всі святково натхнені. У мене всього два питання: чому з Юрою не так?
І чи можна обійтися без "підтримок" на лижах?", "Влад синочок твоя копія. А дружина не копія але... схожа на м. Н".
Нагадавши, суддя" Танців з зірками " Чмерковський розповів про себе важливу правду
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