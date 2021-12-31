Ресторатор і зірка "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво полетів з України, взявши з собою найважливішу жінку в житті.

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво став успішним ресторатором в Канаді та Україні, а також суддею проекту "Майстер Шеф". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фантами найцікавішим.

На нових сторіс Ектор сидів у літаку. Поруч з ним була його мама. Як відомо, Хіменес-Браво вирішив полетіти на новорічні свята в Стамбул, Туреччина. Через кілька днів зірці належить повернення в Україну.

"Стамбул, зустрічай. Але за Україною все одно буду сумувати",-написав Хіменес-Браво.

"Ми вже тут готові і скоро будемо в Стамбулі",-сказав Хіменес-Браво, звертаючись до фанатів.

"Хорошого польоту нам", - написав зірка на другому фото, де сидів з мамою біля вікна літака.

На третьому сторіс Ектор вже був у Стамбулі.

"Ласкаво просимо до Стамбула",-написав Хіменес-Браво, показуючи себе і маму.

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